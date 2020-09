Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200930-2: Unbekannte brachen in Bürocontainer ein - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am späten Dienstagabend (29. September) sind Unbekannte in einen Bürocontainer in der Röntgenstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten die Einbrecher um 23:22 Uhr das Firmengelände betreten und sich gewaltsam Zutritt zu dem Container verschafft. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Röntgenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

