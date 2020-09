Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200929-4: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin erfasste am Montag (28. September) einen 80-jährigen Radfahrer, der die Straße queren wollte. Gegen 10:30 Uhr fuhr die 40-Jährige mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße (K) 55. Zeitgleich befand sich ein 80-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem geteilten Rad- und Gehweg aus Richtung Langenich kommend. An dem Kreisverkehr der K 55 und dem Manheimer Ring wollte die Autofahrerin den Kreisverkehr in Richtung Bergerhausen verlassen. In diesem Moment fuhr der Senior vom Radweg auf die Fahrbahn, um auf dem Radweg weiterfahren zu können. Er stieß mit der vorfahrtberechtigten Autofahrerin zusammen und wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Danach stürzte der Senior zu Boden. Er wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 40-Jährige und ihre mitfahrende Tochter (5) blieben unverletzt. Das Fahrrad des 80-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Das Fahrzeug der 40-Jährigen wurde abgeschleppt. (akl)

