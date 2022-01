Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sechsjähriger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist ein sechsjähriger Junge am Freitag, 28. Januar 2022, in Rotthausen verletzt worden. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen war gegen 11.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Steeler Straße unterwegs, wo er in Höhe der Beethovenstraße mit dem Kind kollidierte, das gerade am Zebrastreifen die Straße überquerte. Der Junge aus Gelsenkirchen wurde durch die Kollision verletzt und zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

