Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

BAB65/Venningen (ots)

Am 17.10.2021 gegen 02:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen auffällig fahrenden Transporter auf der BAB65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben. Die entsandte Streife konnte das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim einholen und kontrollieren. Hierbei konnte beim 39-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Gegen den Mann aus Spanien wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt.

