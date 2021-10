Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Silz (ots)

Im Zeitraum vom 01.10.21 bis 16.10.21 versuchten bislang unbekannte Täter sich Zugang zu einem leerstehenden Haus in der Hauptstraße in Silz zu verschaffen. Nachdem ein Einbruchsversuch an der Haustür scheiterte schlugen/traten die Täter ein Kellerfenster ein und gelangten so in den dazugehörigen Kellerraum. Da vom Kellerraum kein direkter Zugang zum oberen Wohnbereich besteht, konnten die Täter nicht in diesen gelangen. Im Kellerraum wurden nach Angaben des Geschädigten keine Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden in diesem Zusammenhang gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

