Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: -Bellheim- Gasaustritt nach Baggerarbeiten

Bellheim (ots)

Am Samstag, den 16.10.2021, gegen 17:26 Uhr beschädigte ein 38,-jähriger Mann bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück in der Wünschelstraße in Bellheim eine Gasleitung, was zu einem Gasaustritt führte. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten den Gefahrenbereich weiträumig ab. Einige Anwohner mussten für die Dauer von ca. 30 Minuten ihre Wohnanwesen vorübergehend verlassen. Durch den Betreiber der Gasleitung wurde das Gas abgestellt und mit den Reparaturarbeiten begonnen. Durch den Gasaustritt wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell