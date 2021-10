Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW beschädigt und weg

Bad Bergzabern (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 15.10.21, in der Zeit von 12.00 - 12:15 Uhr, einen auf dem Parkplatz der VR Bank im Woodbachweg abgestellten PKW. An diesem - Audi SQ 5, SÜW-Kennzeichen - wurde die Beifahrerseite eingedrückt/verschürft. Der Schaden beläuft sich auch ca. 4500.- EUR. Hinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, tel.: 0634393340 oder jede andere Polizeidienststelle.

