Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Landau (ots)

Am Morgen des 16.10.2021 kam es um ca. 05:25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Ein Geschädigter bekam von einer bislang unbekannten, männlichen Person einen Schlag auf den Kopf und erlitt hierbei eine Platzwunde. Weiter war er wohl für einen Moment bewusstlos, sodass eine medizinische Behandlung notwendig war. Der bislang unbekannte Täter konnte vor dem Eintreffen der Polizei mit einem schwarzen PKW flüchten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell