Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegale Veränderungen an Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Bei der Kontrolle eines VW Lupo auf der BAB6, Höhe Gerolsheim, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 14.02.2021 unzulässige Veränderungen an den Beleuchtungseinrichtungen des Wagens fest. Der Fahrer hatte die verbauten Nebelscheinwerfer mittels gelber Folie überklebt, was zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis des Autos führte. Den Fahrer, gleichzeitig der Halter, erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 270 Euro, sowie einem Punkt im Verkehrszentralregister. Weiter ergab sich der dringende Verdacht, dass die Prüfplakette im Rahmen der Hauptuntersuchung unzulässigerweise zugeteilt wurde. Ein Ermittlungsfahren, wegen falscher Beurkundung, wurde gegen den verantwortlichen Prüfingenieur eingeleitet. Die Polizeiautobahnstation weist erneut darauf hin, dass der legale Betrieb, bzw. die Nutzung von veränderten Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum entsprechende Genehmigungen oder Nachweise erfordert. Liegt eine solche Genehmigung nicht vor, ist von einer illegalen Veränderung auszugehen, regelmäßig einhergehend mit einem Erlöschen der Betriebserlaubnis. Auch zukünftig setzt die Polizei auf gezielte Kontrollmaßnahmen durch praxiserfahrene und speziell geschulte Beamtinnen und Beamte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell