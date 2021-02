Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug und Fahrer konnten ermittelt werden

Freinsheim (ots)

Am 13.02.2021, um 09.30 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim ein unfallbeschädigtes Verkehrszeichen in Freinsheim in der Friedhofstraße gemeldet. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile und ein vorderes Kennzeichen festgestellt werden. Eine Überprüfung bei dem Halter des Kennzeichens ergab, dass der dazugehörige Mini unfallbeschädigt war. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs konnte ebenso ermittelt werden. Der 39-jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim räumte den Unfall ein. Der Fremdschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

