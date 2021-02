Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruchdiebstahl

Haßloch (ots)

In der Zeit von Sonntag, 07.02.2021, bis Samstag, 13.02.2021, kam es in der Schmähgasse in Haßloch zu einem Einbruch. Bislang unbekannter Täter gelangte durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Im genannten Tatzeitraum befand sich die Geschädigte außer Haus.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

