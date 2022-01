Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Radfahrer nach Kollision mit Auto

Gelsenkirchen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Feldmark am Freitag, 28. Januar 2022, verletzt worden. Mit seinem Fahrrad wollte der 18-Jährige gegen 17 Uhr die Hans-Böckler-Allee an einer Ampel überqueren. Dabei wurde er vom Auto eines 19-Jährigen aus Essen erfasst, der in diesem Moment von der Feldmarkstraße in Fahrtrichtung Innenstadt nach rechts auf die Hans-Böckler-Allee abbiegen wollte. Der Radfahrer aus Gelsenkirchen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell