Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann in Gewahrsam nach Bedrohung mit Schwert

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Samuraischwert hat ein 45-Jähriger am Samstag, 29. Januar 2022, mehrere Passanten in Horst bedroht. Gegen 21.20 Uhr verfolgte der Gelsenkirchener eine dreiköpfige Gruppe (19, 22 und 24 Jahre alte Gelsenkirchener), mit der er ersten Erkenntnissen zufolge am Vortag in Streit geraten war, über die Straße "An der Rennbahn". Dabei trat der 45-Jährige wiederholt auf die Straße, behinderte den Verkehr und gebärdete sich in drohender Haltung vor unbeteiligten Verkehrsteilnehmern. Eingetroffene Polizisten forderten den Mann auf, das Schwert fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Erst unter Vorhalt der Dienstwaffe kam der Gelsenkirchener der Aufforderung der Beamten nach. Diese nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Das Schwert wurde sichergestellt und gegen den 45-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

