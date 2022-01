Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung zu "Versuchter Geldautomaten-Aufbruch - Zeugen gesucht"

Gelsenkirchen (ots)

Bei Instandsetzungsarbeiten an dem beschädigten Geldautomaten wurde am Freitagvormittag, 28. Januar 2022, im Innern des Geräts ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden und daraufhin gegen 11 Uhr die Polizei alarmiert. Polizeibeamte räumten den Supermarkt an der Ulrichstraße und den anliegenden Parkplatz, sperrten die Zufahrtswege, leiteten den Verkehr um und forderten Experten des LKA an, um den aufgefundenen Gegenstand zu untersuchen. Diese sprengten den verdächtigen Gegenstand vorsorglich kontrolliert. Der Supermarkt wurde wieder für den Kundenverkehr freigegeben, sämtliche Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Die Ursprungsmeldung zu dem Sachverhalt vom 28. Januar 2022, 10.54 Uhr, finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5132707

