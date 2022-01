Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Drei Festnahmen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern, 26. Januar 2022, drei Personen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Bei der Übergabe von fünf Kilogramm Marihuana gestern Nachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Gelsenkirchen-Heßler nahmen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos einen 23 Jahre alten Beschuldigten fest und stellten das Marihuana sicher. Ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Kurier, der die Betäubungsmittel zum Zweck der Übergabe transportiert haben soll, wurde ebenfalls noch vor Ort festgenommen. Ein zweiter, 34 Jahre alter mutmaßlicher Kurier, der den Parkplatz zunächst verlassen hatte, wurde im Kreuzungsbereich Grothusstraße/Gewerkenstraße durch Spezialkräfte gestellt und festgenommen, nachdem er zunächst versuchte, durch zwei vor ihm stehende Fahrzeuge hindurchzufahren. Im Anschluss an die Festnahmen wurden ein Ladenlokal in der Gelsenkirchener Altstadt sowie vier Wohnungen im Gelsenkirchener Süden durchsucht. Dabei wurden betäubungsmittelverdächtige Liquids und eine geringe Menge Kokain sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen ermitteln seit November 2021 gegen vier Angehörige einer in Gelsenkirchen lebenden libanesisch-türkischen Familie. Der 23-Jährige wird heute, 27. Januar 2022, auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell