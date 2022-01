Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Geldautomaten-Aufbruch - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag, 28. Januar 2022, versucht, einen Geldautomaten in Erle aufzuhebeln. Gegen 3 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Ulrichstraße gerufen, in welchem sich der Automat befand. Ein zuständiger Wachdienst hatte über eine Kamera zwei maskierte Personen beobachtet, die sich an dem Geldautomaten zu schaffen machten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Täter bereits ohne Beute entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell