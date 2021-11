Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorrad rutscht in Graben - 17-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Bahrdorf, Landesstraße 647

11.11.2021, 19.40 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich eine 17 Jahre alte Kradfahrerin am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 647 bei Bahrdorf zu.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei befuhr die 17 Jahre junge Motorradfahrerin aus dem Landkreis Helmstedt gegen 19.40 Uhr mit ihrer Yamaha MT 125 die Kreisstraße 41 aus Papenrode kommend in Richtung Bahrdorf. An der Kreuzung der Landesstraße 647 musste sie verkehrsbedingt halten und wollte über die Bahnhofstraße in Richtung Bahrdorf weiterfahren.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Anfahren und den feuchten Straßenverhältnissen kam sie ins Rutschen.

Dabei stellte sich das Krad quer und die 17-Jährige rutschte mit ihrer Maschine in den angrenzenden Straßengraben.

Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mir einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg verbracht.

Am Motorrad der 17-Jährigen entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

