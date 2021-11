Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kosmetikstudio - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

11.11.2021, 19.00 Uhr - 12.11.2021, 10.00 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Kosmetikstudio in der Kleiststraße eingebrochen. Hierbei erbeuteten sie Wechselgeld in noch festzustellender Höhe. Der Tatzeitraum umspannt die Zeit zwischen Donnerstagabend 19.00 Uhr und Freitagmorgen10.00 Uhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter über die Kleiststraße an die Vorderseite des Kosmetikstudios. Hier öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und gelangten somit in die Geschäftsräume. In der Registrierkasse fanden sie Wechselgeld vor, welches sie mit sich nahmen.

Ob die Täter noch mehr Beute machten werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter vor, während oder nach ihrer Tat von Passanten oder Autofahrern beobachtet wurden und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell