POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch

Mehrstetten (RT): Auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der B 465 bei Heutal ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit seinem Renault Megan auf der Bundesstraße von Bremelau kommend unterwegs. Weil er jedoch seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, brach ihm auf der schneeglatten Fahrbahn in einer Rechtskurve das Heck seines Wagens aus, wodurch er auf die Gegenfahrbahn kam. Im weiteren Verlauf krachte sein Renault mit der linken Fahrzeugseite gegen die Front eines entgegenkommenden Skoda Superb, dessen 58 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrertüre des Renault so deformiert, dass sie von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, aufgespreizt werden musste. Der 31-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Fahrer des Skoda und sein 43 Jahre alter Beifahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. (cw)

Frickenhausen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Leichtverletzte und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Uhlandstraße / Silcherstraße ereignet hat. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes gegen 8.30 Uhr die Uhlandstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Silcherstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 29 Jahre alten Seat-Fahrerin. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Der Mercedes-Fahrer sowie seine fünf Jahre alte Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (jk)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

In eine Firma in der Tannenbergstraße ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 18.15 Uhr und 6.30 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brach er mehrere Türen und Schränke auf. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, mit dem er anschließend unerkannt entkam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

