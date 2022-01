Polizei Hamburg

POL-HH: 220106-6. Aufmerksamer Zeuge und Aufklärung eines Raubes in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.12.2021, 14:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Paul-Dessau-Straße

Beamte des Altonaer Raubdezernats (LKA 124) haben nach intensiven Ermittlungen ein Raubdelikt aufgeklärt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den entscheidenden Hinweis gegeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war es Ende Dezember letzten Jahres zu dem Raub zum Nachteil einer 62-jährigen Frau gekommen. Die Frau war mit ihrem Gehwagen unterwegs, als der Täter von hinten an sie herangetreten war und ihr die Handtasche entriss. Die Frau wurde hierbei verletzt und musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Räuber war mit der erbeuteten Tasche zunächst zu Fuß geflüchtet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte jedoch sowohl die Tat als auch die Flucht des Täters beobachtet. Dadurch lieferte der Zeuge den entscheidenden Hinweis auf einen Renault, in den der Täter gestiegen und mit dem er dann weiter geflüchtet war.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen hatten zunächst nicht zum Auffinden des Fluchtfahrzeugs geführt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Fluchtwagen um ein Carsharing-Fahrzeug, welches zum letzten Nutzer und dessen Aufenthaltsort in Stade (Niedersachsen) führte. Dort war auch mehrfach versucht worden, die bei der Tat erbeutete EC-Karte einzusetzen.

Mit Unterstützung der Polizei Stade wurde der Renault aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt.

Als Tatverdächtiger war ein 21-jähriger Montenegriner in den Fokus der Ermittler gerückt. Für dessen Wohnung wurde seitens der Staatsanwaltschaft Hamburg ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und gestern von Ermittlern des Raubdezernats und Beamten der Polizei Stade vollstreckt. Hierbei stellten sie Beweismittel sicher.

In der ebenfalls durchsuchten Wohnung der Lebensgefährtin des mutmaßlichen Räubers fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Frau hatte am Tattag offenbar als Beifahrerin in dem Fluchtfahrzeug gesessen.

Der Tatverdächtige verblieb auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Beweismittel dauern an.

Ri.

