Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Motorrad

Suhl (ots)

Zwischen dem 01.12.2021 und dem 10.12.2021 entwenden unbekannte Täter ein Motorrad, welches im Reuetal in Suhl an einem Baum angeschlossen war. Am 10.12.2021 wurde das Motorrad im Waldgebiet, beschädigt wieder aufgefunden werden. Hinweise zur Tat nimmt der Inpektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell