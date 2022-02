Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter Gegenstand beschädigt fahrendes Auto - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstagmorgen, 1. Februar 2022, gegen 7.25 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Essener mit seinem Auto über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer, als er in Höhe der Fußgängerbrücke der Bahnhaltestelle "Veltins Arena" einen lauten Knall hörte. Seine Frontscheibe wies daraufhin erhebliche Schäden auf, der 51-Jährige blieb unverletzt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Gegenstand auf das Fahrzeug geworfen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat zum Tatzeitpunkt eine oder mehrere verdächtige Personen im Bereich der Fußgängerbrücke oder auf der Brücke gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6243 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell