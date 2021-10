Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn

Mindestens 60 Graffiti in Lensahn - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Seit Mitte August häufen sich die Strafanzeigen wegen der Sachbeschädigung durch Graffiti in Lensahn und Umgebung. In den überwiegenden Fällen sind öffentliche Einrichtungen betroffen. So wurden unter anderem Strom- und Verteilerkästen, Bushaltestellen und Windräder mit schwarzer, aber auch bunter Sprühfarbe versehen.

Die am häufigsten benutzten Buchstabenfolgen sind Mr.S, WIR! und KOTS.

Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht benannt werden.

Die Polizeistation Lensahn ermittelt hinsichtlich des Verdachts der Sachbeschädigungen und bittet um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 04363 7939830 oder per E-Mail an Lensahn.Pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Fotos: ©Polizei - freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell