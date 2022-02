Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrug in Beckhausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Suche nach einem Betrüger bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am vergangenen Sonntag, 30. Januar 2022, klingelte es gegen 14 Uhr bei einem Ehepaar an der Tür in Beckhausen. Ein unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter der benachbarten Reparaturwerkstatt aus und bot an, das Auto des 87-Jährigen zu reparieren. Da der Wagen tatsächlich zuletzt Probleme mit der Batterie hatte, willigte der Gelsenkirchener ein und gab dem Unbekannten Geld für den Einbau einer neuen Autobatterie. Der Mann verschwand allerdings, ohne die vereinbarte Reparatur zu erledigen.

Der Unbekannte ist circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, von schlanker Statur, hatte dunkle, nasse oder fettige Haare und trug einen blauen Overall bzw. "Blaumann".

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder die etwas Auffälliges in der Horster Straße, zwischen Braukämperstraße und Braukämperhof, gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

