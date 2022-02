Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungserfolg nach zahlreichen PKW-Aufbrüchen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt gegen drei Jugendliche, die in Verdacht stehen, zwischen Freitag, 28. Januar 2022, und Dienstag, 1. Februar 2022, an mindestens 71 Autos in den Ortsteilen Altstadt, Neustadt und Ückendorf Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet zu haben. Hierzu wurde bereits am Montag, 31. Januar 2022, um 12.05 Uhr in einer Pressemitteilung berichtet und um Zeugenhinweise gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5134545). Bundespolizisten konnten am 1. Februar 2022, um 2.50 Uhr, zwei 14 Jahre alte Gelsenkirchener in unmittelbarer Nähe der Bundespolizeiwache am Wiehagen in der Neustadt stellen, als sie Scheiben klirren hörten und daraufhin auf die Straße geeilt waren. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zu einem dritten, 15 Jahre alten Tatverdächtigen. Die drei Jugendlichen wurden zwecks weiterer Ermittlungen zunächst zur Polizeiwache und von dort zu ihren Eltern gebracht. Durch das zuständige Amtsgericht wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Beschuldigten erlassen. Dort wurden Beweismittel sichergestellt. Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt in einer eigens eingerichteten Ermittlungskommission zu den Taten.

