Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beim Geschäftseinbruch erwischt.

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 06.02.2022, gegen 03:33 Uhr, warf ein zunächst Unbekannter mittels eines Gullideckels die Eingangstürscheibe eines Handy-Shops in Buer-Mitte ein. Danach entwendete er aus einem Regal ein Mobiltelefon und flüchtete. Der Inhaber des Shops schlief aufgrund eines Corona-Falls in seiner Familie in einem Nebenraum des Geschäfts. Durch den lauten Knall aus dem Verkaufsraum wurde er geweckt. Der 20jährige Tatverdächtige konnte noch aus dem Geschäft flüchten. Die herbeigerufene Polizei ergriff den Täter mit Beute an einer Bushaltestelle in Buer-Nord. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell