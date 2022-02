Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall bei Fahrt unter Drogeneinfluss

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste die Bismarckstraße am frühen Samstagmorgen, 5. Februar 2021, in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 5.20 Uhr wartete eine 41-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Wagen an einer roten Ampel an der Kreuzung Marschallstraße/Bismarckstraße in Bismarck. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Auto links an ihr vorbei, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Wagen des 23-Jährigen wurde in eine Werbetafel, eine Laterne und einen geparkten Pkw geschleudert. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenvortest bei dem Gelsenkirchener verlief positiv. Er wurde für eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt mit zur Wache genommen. Die Fahrzeuge der 41-Jährigen und des 23-Jährigen wurden auf Wunsch der Beteiligten abgeschleppt.

