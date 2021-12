Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Dunkelblauer Kombi älteres Modell gesucht

Gossersweiler-Stein (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am 15.12.2021, zwischen 19:00 Uhr und 24 Uhr auf einem Parkplatz Am Kaiserbach 44, beim Ausparken einen geparkten weißen PKW Audi A3. Der Unfallverursacher setzte nach dem Anstoß seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu einem dunkelblauen Kombi älteres Modell machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell