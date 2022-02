Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter bei Wohnungsbrand

Gelsenkirchen (ots)

Durch einen Brand in seiner Wohnung und einen Sprung aus einem Fenster ist ein 57-Jähriger am Sonntag, 6. Februar 2022, in Schalke schwer verletzt worden. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache gegen 17.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Schalker Straße ausgebrochen. Dabei wurden der 57 Jahre alte Gelsenkirchener, der aus einem Fenster in zweiten Obergeschoss sprang, sowie sein Hund schwer verletzt. Der Mann wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Bewohner des Hauses, 43 und 53 Jahre alte Männer, wurden vor Ort medizinisch versorgt, wollten aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Eine 42-jährige Hausbewohnerin sowie ihre zwei Kinder erlitten einen Schock und wollten nach medizinischer Erstversorgung ebenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, diese dauern an. Für die Dauer des Einsatzes sperrten Polizeibeamte die Einmündung Schalker Straße und Gewerkenstraße sowie die Kreuzung Schalker Straße und Grillostraße zeitweise komplett.

