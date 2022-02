Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (23.02.22)

Bodman (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 20 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Stockacher Straße. Ein 66-Jähriger Lastwagenfahrer war ortsauswärts in Richtung Stockach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Im Gröblen" bog er nach links ab und stieß mit dem auf dem Radweg aus entgegenkommender Richtung fahrenden 20-Jährigen zusammen. Am Rennrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Lastwagen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

