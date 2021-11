Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 251121-941: Geldautomat im Visier von Kriminellen

Engelskirchen (ots)

Im Engelskirchener Zentrum hatten es in der vergangenen Nacht (25. November) Kriminelle auf den Inhalt eines Geldautomaten abgesehen. Etwa gegen 02.10 Uhr hatten mehrere Personen die SB-Filiale eines Bankinstitutes am Edmund-Schiefeling-Platz betreten und mit einem Vorschlaghammer auf den Geldautomaten eingeschlagen; der Geldautomat trug dabei erhebliche Schäden davon. An das Geld gelangten die Täter jedoch nicht - nachdem eine Vernebelungsanlage ihnen die Sicht genommen hatte, brachen sie ihre Tat ab und flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell