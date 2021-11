Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 251121-938: Kennzeichen gestohlen

Engelskirchen (ots)

Von einem an der Olpener Straße in Engelskirchen-Hardt abgestellten Auto haben Unbekannte in den vergangenen Tagen die Kennzeichen GM-ZG 399 gestohlen. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen dem 17. Und dem 24. November in Frage. Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

