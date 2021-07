Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Vermehrt Diebstähle aus unverschlossenen Autos, Polizei gibt Hinweise zum Diebstahlschutz

Korbach (ots)

In den letzten Wochen verzeichnete die Polizei einen Anstieg von Diebstählen aus unverschlossenen Autos. Die unbekannten Täter nutzten dabei die Sorglosigkeit von einigen Autobesitzern aus, die ihr Fahrzeug nicht abschließen und Wertgegenstände, Taschen oder auch Bargeld im Auto liegenlassen. Die Taten ereigneten sich in Korbach und Umgebung.

Zur Vorbeugung weist die Polizei nochmal auf Folgendes hin:

- Wichtig: Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug in einer Garage, unter dem Carport oder auf dem Hof vor dem Haus steht!

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

- Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel/-klappe sollen immer abgeschlossen werden, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

- Ihr Auto kein Tresor ist: Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera), Handtaschen oder Bargeld im Auto liegen.

- Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z. B. beim Tanken, Zeitungskauf)

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

- Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück, entfernen Sie auch die Halterung.

- Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen sehen!

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell