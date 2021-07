Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Wrexen - Diebstahl aus zwei Autos, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter geringe Mengen Münzgeld aus zwei Autos in der Sudetenstraße und im Ostpreußenring in Diemelstadt-Wrexen.

Den Tätern gelang es, die verschlossenen Autos zu öffnen. Sie durchsuchten die Fahrzeuginnenräume und stahlen jeweils geringe Mengen Münzgeld.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

