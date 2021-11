Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241121-937: Terrassentüre aufgehebelt

Lindlar (ots)

Auf der Klauser Straße waren am Dienstagabend (23. November) Einbrechern unterwegs, die über eine aufgehebelte Terrassentüre in ein Zweifamilienhaus eindringen konnten. Die Einbrecher nutzten die Dunkelheit aus, um begaben sich zwischen 18 und 23 Uhr auf die Rückseite des Hauses, um dort vermutlich mit einem Schraubendreher eine Terrassentüre aufzuhebeln. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Wenn Sie sich informieren wollen, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung am besten vor Einbrechern schützen können, dann empfehlen wir eine kostenlose Beratung in unserer Beratungsstelle in Gummersbach. Hierfür ist lediglich eine vorherige Terminabsprache unter der Telefonnummer 02261 8199-885 oder auch per Mail unter der Adresse gummersbach.kpo@polizei.nrw.de erforderlich.

