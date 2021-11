Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 251121-939: Hochwertige Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Marienheide (ots)

Auf einem Parkplatz in Marienheide-Lambach haben Unbekannte den Transporter eines Handwerkbetriebes aufgebrochen und dabei hochwertige Werkzeuge und Geräte erbeutet. Der Transporter war zwischen 12.30 Uhr am Dienstag (23. November) und 06.00 Uhr am Mittwochmorgen auf einem unbefestigten Parkplatz an der Straße Lambach neben den dortigen Glascontainern geparkt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Transporters ein und stahlen im Anschluss unter anderem einen Winkelschleifer, ein Nagelschussgerät, einen Schnellbauschrauber und einen Trockensauger der Marke Hilti. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

