Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfall mit 45.000 Euro Sachschaden (23.02.22)

Allensbach (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Anschlussstelle Allensbach-Ost / Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz ereignet hat. Ein 63-jähriger Fahrer eines Toyota RAV 4 wollte gegen 15 Uhr an der Anschlussstelle auf die B 33 auffahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Lastwagen eines 54-Jährigen, der auf der B 33 in Richtung Konstanz unterwegs war. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den am Toyota entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro, den Schaden am Lastwagen auf rund 5.000 Euro.

