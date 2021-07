Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. PKW überschlägt sich mehrfach

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021, gegen 19:29 Uhr fuhr ein 34-jähriger Oelder mit seinem Ford auf der Ostenfelder Straße (L793) von Ostenfelde in Richtung Oelde. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Oelde kam der 34-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Acker. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Da Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und der total beschädigte PKW abgeschleppt. Die L793 war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell