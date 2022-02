Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schnelle Brandentdeckung verhindert Schlimmeres (23.02.2022)

Königsfeld (ots)

Zu einem Brand in der Bergackerstraße ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf. In einer Werkstatt in einem Wohnhaus waren zwei Möbelstücke in Brand geraten. Der 62-jährige Hausbesitzer nahm Rauch war und entdeckte den Brand. Er weckte seine bereits schlafende Ehefrau und den 16-jährigen Sohn. Mit Feuerlöschern gelang es ihnen, den Brand zu löschen. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Die mit 30 Helfern angerückte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Alle drei Familienmitglieder kamen zu einer vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Den durch den Band entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

