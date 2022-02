Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen- Hausen vor Wald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von Straße ab (23.02.2022)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Landesstraße 171 zwischen Hausen vor Wald und Hüfingen. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem Audi A 6 in Richtung Hüfingen und kam im Bereich "Am Schützenhaus" in einer Linkskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Audi, kam von der Straße ab und rutschte über eine angrenzende Wiese. Der Mann blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrbereiten Audi bergen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell