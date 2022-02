Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Karlstraße (23.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Nachdem er am Mittwoch gegen 9 Uhr ein Auto auf der Karlstraße angefahren hat, ist ein Autofahrer abgehauen. Ein Unbekannter mit einem roten Auto streifte einen geparkten Mercedes B 180 rechts am Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell