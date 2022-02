Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Seniorin mit falschem Gewinnversprechen um 4.000 Euro betrogen (16.02.22)

Tuttlingen (ots)

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist eine 79-Jährige mit einem falschen Gewinnversprechen gebracht worden. Die Frau erhielt in der letzten Woche einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie Mitglied bei der Lotterie sei und einen großen Betrag gewonnen habe. Der Anrufer gab sich als Rechtsanwalt aus und überzeugte die Rentnerin, vor Auszahlung des Gewinns zunächst 4.000 Euro an ein von ihm benanntes Konto zu überweisen. Wenig später erhielt die Seniorin ein Schreiben der "Deutschen Bundesbank", in dem sie zur Zahlung weiterer 5.000 Euro im Zuge der angeblichen Gewinnauszahlung aufgefordert wurde. Dem kam die 79-Jährige nicht nach, sondern verständigte ihren Sohn. Die gezahlten 4.000 Euro, die als "Kaution" dienen sollten, waren vom genannten Konto bereits umgebucht worden. Die Frau bleibt nun auf ihrem Schaden sitzen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen, bei denen falsche Gewinnversprechen gemacht und die Opfer im Vorfeld zur Zahlung von Gebühren überredet werden. Weitere Informationen zu diesem und anderen Betrugsphänomenen unter www.polizei-beratung.de .

