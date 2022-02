Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Diebstahl aus Döner Imbiss (23.02.22)

Tuttlingen (ots)

Beute in Höhe von rund 800 Euro hat ein unbekannter Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Imbiss in der Gartenstraße gemacht. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Verkaufsraum und ließ dort eine Geldmappe mit 600 Euro Bargeld und diverse Getränke mitgehen. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Täter werden unter, Tel. 07461 941-0, entgegen genommen.

