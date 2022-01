Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Ascheberger Straße

Geparkte Autos beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 21.01.2022, in der Zeit von 17.30 bis 18.40 Uhr, zwei geparkte Autos eines 29-jährigen Aschebergers (Privatfahrzeug und Firmenfahrzeug). Die Fahrzeuge parkten vor der Wohnanschrift des Aschebergers auf der Ascheberger Straße in Ascheberg, Herbern. Einmal wurde ein Außenspiegel beschädigt und bei dem anderen Fahrzeug der Außenspiegel und Bereiche der linken Fahrzeugseite.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell