Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Römerstraße/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer rückseitig gelegenen Tür gelangte Unbekannte am Sonntag(23.01.) in ein Wohnhaus in Davensberg. Um die Tür aufhebeln zu können, schoben die Diebe zuvor eine herunter gelassene Rolade hoch. Im Inneren betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese. Bei der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen 11 und 17.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

