Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße, Einfamilienhaus Ziel von Einbrechern

Coesfeld (ots)

Am Fr., 21.01.22, versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 12:00 - 17:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen einzudringen.

Hierzu hebelten sie ein Fenster auf, wodurch eine Topfplanze zu Boden fiel.

Ob die Täter dann tatsächlich noch im Objekt waren und etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel.-Nr. 02591/ 793711 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell