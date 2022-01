Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Schlosserstraße, Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Fr., 21.01.22, 17:15 - 18:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Schlosserstraße in Lüdinghausen-Seppenrade einzudringen.

Hierzu versuchten sie eine Terrassentür und mehrere Fenster aufzuhebeln, was ihnen letztlich nur an einem Fenster gelang.

Das Objekt wurde jedoch nicht betreten.

Vermutlich bei der Tat gestört, ließen die unbekannten Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel. 02591/ 793711 entgegen.

