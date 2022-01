Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall an der Coesfelder Straße am Donnerstag (20.01.22) sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein unbekannter Autofahrer die Droste-Hülshoff-Straße in westliche Richtung. Zur gleichen Zeit war ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen auf der Coesfelder Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs.

In Höhe der Kreuzung Coesfelder Straße / Droste-Hülshoff-Straße / Plusch kam es zum Zusammenstoß. Der Dülmener stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte sprach noch mit dem 17-Jährigen über dessen Wohlbefinden und fuhr dann weiter.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Auto handeln. Der Fahrer soll schwarze kurze Haare und einen Vollbart getragen haben. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

