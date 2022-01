Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen-Südkirchen, Wagenfeldstraße, Einbrecher erbeuten Schmuck

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Sa., 22.01.22, 14:45 - 23:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus auf der Wagenfeldstraße in Nordkirchen-Südkirchen ein.

Im Objekt wurden sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse dursucht.

Anschließend konnten sich die Täter mit erbeutetem Schmuck unerkannt von der Örtlichkeit entfernen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel. 02591/ 793711 entgegen.

