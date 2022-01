Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Raesfeldstraße, Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Fr., 21.01.22, 16:15 Uhr - Sa., 22.01.22. 13:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zunächst über zwei Küchenfenster in ein Einfamilienhaus auf der Raesfeldstraße in Lüdinghausen einzudringen, was jedoch misslang.

Anschließend hebelten sie ein Kellerfenster auf, welches durch die Einwirkung aus der Halterung komplett herausfiel.

Das Objekt wurde allerdings nicht betreten. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel.-Nr. 02591/ 793711 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell